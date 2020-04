Goldman senkt Ziel für Safran auf 121 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 144 auf 121 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Auch der Rüstungssektor samt militärischer Luftfahrt, der mit seinen stabilen und lang laufenden Staatsaufträgen generell als "sicherer Hafen" gelte, werde in diesem Jahr erheblich unter der Corona-Krise leiden, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Weniger durch Nachfragerückgänge, als vielmehr durch geschlossene Werke und Reisebeschränkungen, die die Produktivität, die Durchlaufleistung und die Lieferketten negativ beeinflussten./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 01:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.