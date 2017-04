Goldman senkt Ziel für Rio Tinto auf 2800 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 3500 auf 2800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Angesichts der sich eintrübenden Erwartungen für das Eisenerzgeschäft könnten die Anleger über eine Reduzierung ihrer Aktienbestände in BHP Billiton und Rio Tinto nachdenken, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Dienstag./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.