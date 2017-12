Goldman senkt Ziel für RWE auf 24,60 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 27,60 auf 24,60 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Alberto Gandolfi reagierte damit in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Gewinnwarnung der Tochter Innogy. Er senkte seine Gewinnschätzungen für RWE bis 2021 um 10 Prozent - alleine wegen der gesunkenen Erwartungen an die Ökostrom- und Netztochter. Sie bleibe aber ein Übernahmekandidat und dies sei einer der Gründe für die unverändert positive Einschätzung der RWE-Aktie./ag/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.