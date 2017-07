Goldman senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 42 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 44,20 auf 42,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Sie habe ihre Gewinnschätzungen für alle europäischen TV-Sender leicht gesenkt, rechne aber mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei Prosieben habe sie auch die Prognose für die Werbeeinnahmen reduziert. Investoren werden zur Zahlenvorlage vor allem auf das Digitalgeschäft schauen und erwarten Klarheit über die Strategie nach den jüngsten Portfolio-Änderungen, etwa dem Verkauf des Online-Reisebüros Etraveli./stk/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.