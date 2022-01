Goldman senkt Ziel für Porsche auf 105 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu BMW St



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche SE in einem Autobranchenausblick auf 2022 von 134 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Endmärkte sollten 2022/23 für eine robuste Ergebnisentwicklung unter europäischen Autohersteller sorgen, aber inzwischen sei die richtige Aktienauswahl entscheidend, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzuge Daimler und BMW. Mit Blick auf das VW-Beteiligungsvehikel Porsche schrieb er: Die Aktie sehe er als Alternative zur VW-Aktie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.