Goldman senkt Ziel für Orange auf 19 Euro - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orange SA von 20,50 auf 19,00 Euro gesenkt und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Der französische Telekommunikationsmarkt habe eine einzigartige Kombination aus Wachstum, klarer Regulierung und Konsolidierungspotenzial zu bieten, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Sektorstudie vom Freitag. Das Kursziel für Orange passte er an Währungseffekte und geänderte Offenlegungsregeln an. Die Aktie bleibe aber sein sein bevorzugter Branchenwert./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.