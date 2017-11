Goldman senkt Ziel für Nordex auf 5 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 8 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Nordex sei der am schlechtesten positionierte Anbieter der von ihm beobachteten Hersteller von Windturbinen, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die vergleichsweise geringe Größe und die Ausrichtung auf Deutschland dürften das Jahr 2018 herausfordernd machen. Längerfristig ist der Analyst indes optimistischer. Er rechnet mit einer Erholung des Absatzes und der Profitabilität im Jahr 2021./mis/bek Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.