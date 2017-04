Goldman senkt Ziel für Michelin auf 117,95 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin vor Zahlen von 118,00 auf 117,95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Ihre Umsatzschätzung für das erste Quartal des französischen Reifenherstellers entspreche weitgehend der des Konsens', schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Donnerstag. Sie erwartet zudem, dass Michelin an diesem Donnerstagabend seine Jahresziele bekräftigen wird./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.