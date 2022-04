Goldman senkt Ziel für MTU auf 188 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Finanztrends Video zu MTU Aero Engines



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU vor Zahlen zum ersten Quartal von 208 auf 188 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Sie rechnet mit einer nur schwachen Entwicklung bei Auslieferungen an die Flugzeugindustrie, unter anderem wegen Lieferkettenproblemen und Verzögerungen beim Boeing-Jet 787. In der Ersatzteil- und Wartungssparte kürzte sie ihre Schätzungen wegen Verzögerungen durch coronabedingte Personalausfälle./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 11:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.