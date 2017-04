Goldman senkt Ziel für Lloyds auf 59 Pence - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lloyds von 60 auf 59 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.der anhaltende Margendruck im Hypothekengeschäft belaste die Bank von allen britischen Instituten mit am stärksten, schrieb Analyst Nick Baker in einer Branchenstudie vom Donnerstag./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.