Goldman senkt Ziel für Lloyds auf 29 Pence - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lloyds vor Zahlen von 32 auf 29 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Bei den Belastungsfaktoren für die britischen Banken habe sich im Vorfeld der Quartalszahlen nichts verbessert, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kreditausfälle ließen sich derzeit nur schwer vorhersehen. Lloyds sei unter den britischen Banken den Belastungen am stärksten ausgesetzt./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.