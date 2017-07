Goldman senkt Ziel für L'Oreal auf 196 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen für das zweite Quartal von 202 auf 196 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Luxusprodukte entwickelten sich bei dem Kosmetikkonzern weiterhin hervorragend, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Freitag. Das Massengeschäft in den USA sei derweil aber weiter eine Belastung. Seine Schätzungen bereinigte er nun um die nicht mehr fortgeführte Marke "The Body Shop"./tih/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.