Goldman senkt Ziel für LEG Immobilien auf 82,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG Immobilien von 88,20 auf 82,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die jüngste Kursentwicklung bei Immobilienwerten habe im Zusammenhang mit der Entwicklung am Anleihemarkt eine negativere Situation geschaffen - trotz der soliden fundamentalen Bedingungen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Branchenstudie vom Mittwoch . Daher stufte den europäischen Immobiliensektor auf "Neutral" ab./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.