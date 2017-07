Goldman senkt Ziel für Klöckner & Co auf 10,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Für die europäische Stahlbranche sei er unverändert positiv gestimmt, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Kurse der Stahlhersteller seien hinter der fundamentalen Lage im Stahlgeschäft zurückgeblieben - und seien daher vergleichsweise attraktiv bewertet./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.