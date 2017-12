Goldman senkt Ziel für Inditex auf 36 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 38 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der spanische Bekleidungshersteller biete eine gute Kombination aus einer Zunahme der stationären Läden einerseits und gleichzeitigem Wachstum im Online-Handel, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Produkten würden sich die Spanier zunehmend differenzieren./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.