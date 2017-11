Goldman senkt Ziel für Imperial Brands - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Imperial Brands von 3770 auf 3740 Pence gesenkt, die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Fulvio Cazzol hält die Papiere des Tabakkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für deutlich unterbewertet. Auch der Managementwechsel bei Japan Tobacco ändert aber nichts an seiner Einschätzung, dass er Imperial als unwahrscheinlichen Übernahmekandidaten sieht./ag/gl Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.