Goldman senkt Ziel für Imperial Brands - 'Conviction Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Imperial Brands nach Halbjahreszahlen von 4130 auf 4070 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Das organische Wachstum sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Kapitalzufluss und die Bewertung überzeugten aber. Zudem bleibe der Tabakhersteller ein Übernahmekandidat./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.