Goldman senkt Ziel für Iberdrola auf 6,90 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 7,10 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die nicht mehr staatlich reglementierten Aktivitäten dürften die Gewinne des Energieversorgers belasten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Der Netzbetrieb in Spanien und Großbritannien dürfte in den Jahren 2020 bis 2024 einer strikten Regulierung unterliegen, was die Erträge schmälere./bek/gl Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.