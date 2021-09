Goldman senkt Ziel für Iberdrola auf 12,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola wegen der jüngsten Strompreis-Regulierungsmaßnahmen auf dem spanischen Markt von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach dieser Maßnahme gehe er davon aus, dass keine weitere operative Anpassung an die steigenden Gas-/CO2-Preise erfolgt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die fundamentale Risiken für die in Spanien aktiven Versorger seien nun eingepreist, es bestehe für Anleger kein Grund zur Überreaktion./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2021 / 22:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.