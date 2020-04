Goldman senkt Ziel für Grand City Properties - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 24,10 auf 21,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Jonathan Kownator berücksichtigt in seinen Schätzungen für europäische Immobilienkonzerne nun die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Grand City gehöre zu den strukturellen Gewinnern, die sich selbst bei einem längeren virusbedingten Stillstand überdurchschnittlich entwickeln sollten./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.