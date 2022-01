Goldman senkt Ziel für Givaudan auf 5000 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan nach dessen Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr 2021 von 5030 auf 5000 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte in einer am Montag vorliegenden Studie moderat ihre Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern und begründete dies vor allem mit höheren Rohstoffpreisen und Wechselkursveränderungen./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 18:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.