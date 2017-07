Goldman senkt Ziel für General Electric auf 29 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric (GE) von 30 auf 29 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Joe Ritchie passte in einer Branchenstudie vom Freitag seine Erwartungen und Kursziele für zahlreiche breit aufgestellte US-Mischkonzerne an. Bei GE werde der Fokus des Marktes wohl vorerst auf langfristigen Themen liegen - etwa dem Cashflow, dem anstehenden Management-Wechsel und dem Portfolio. Die Aktie habe im bisherigen Jahresverlauf vergleichsweise schwach abgeschnitten./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.