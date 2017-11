Goldman senkt Ziel für General Electric auf 19 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric von 22 auf 19 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Dies schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Aktien mit dieser Einstufung erwartet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus derselben Branche ein eher durchschnittliches Renditepotenzial./tih/tav Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.