Goldman senkt Ziel für General Electric - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Electric nach Zahlen von 29 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Fundamentaldaten des Industriekonzerns seien im zweiten Quartal schwach geblieben, woran sich auch so leicht nichts ändern lassen sollte, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer Studie vom Montag. Ritchier senkte seine Gewinnschätzungen. Allerdings erschienen Chancen und Risiken der Aktie ausgewogen./gl/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.