Goldman senkt Ziel für Fiat Chrysler - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fiat Chrysler nach Jahreszahlen von 20,30 auf 20,00 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Seine Gewinnschätzungen für den Autobauer habe er wegen Währungseffekten ein wenig gesenkt, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel spiegele primär das gestiegene Pensionsdefizit und ein niedriger als erwartet ausgefallenes operatives Ergebnis (Ebit) wider. Grundsätzlich habe sich an seiner Einschätzung der Aktie aber nichts geändert./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.