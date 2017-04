Goldman senkt Ziel für Ericsson auf 66 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen zum ersten Quartal von 68 auf 66 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Resultate des Netzwerkausrüsters belegten solide Margen im Kerngeschäft und stärkere Sparanstrengungen, was zu seinen langfristigen Erwartungen passe, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie vom Mittwoch./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.