Goldman senkt Ziel für Enel auf 5,40 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 5,50 auf 5,40 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Enel zähle unter den von ihm beobachteten, großen Versorgern zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Montag. Zudem seien die Papiere am günstigsten zu haben. Gleichwohl senkte Gandolfi seine Prognosen für den Gewinn je Aktie leicht, so dass das Ziel nun etwas niedriger liege./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.