Goldman senkt Ziel für Easyjet auf 545 Pence - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 668 auf 545 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Analystin Venetia Baden-Powell kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie wegen des virusbedingten Rückgangs des weltweiten Reiseverkehrs ihre 2020er-Schätzungen für die Billigflieger. Easyjet sieht sie wegen der schwächeren Finanzlage in einer schlechteren Position als Wettbewerber Ryanair. Angesichts steigender Verschuldung und niedrigen Wachstums stehe der Konzern mittelfristig nach der Krise vor Herausforderungen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 05:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.