Goldman senkt Ziel für Delivery Hero auf 125 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Finanztrends Video zu Delivery Hero



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero vor der "Connected Consumer Conference" der US-Investmentbank von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Inflationsdrucks und der Tatsache, dass die meisten Essenslieferanten während früherer Konsumabschwünge kein übermäßiges Wachstum verzeichneten, konzentrierten sich die Anleger verständlicherweise auf die kurzfristigen Geschäftszahlen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit wollten sie abschätzen, wie sich diese Unternehmen entwickelten, wenn die Verbraucher unter Reallohndruck stünden./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.