Goldman senkt Ziel für Credit Suisse auf 17,60 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse von 17,70 auf 17,60 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Jernej Omahen reduzierte in einer Branchenstudie vom Montag seine Gewinnschätzungen. Grund seien in erster Linie weiter gesunkene Annahmen für die Erträge im Investmentbanking. Seine Einschätzung für die Credit Suisse werde allerdings untermauert von einer steigenden Kapitalrendite und Unterstützung durch die Bewertung. Zudem könnten vom Kapitalmarkttag im November Kursimpulse ausgehen./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.