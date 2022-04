Goldman senkt Ziel für Continental auf 66 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Finanztrends Video zu Continental



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 70 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Im europäischen Autozuliefersektor spitze sich die Debatte über die hohen Kosten zu, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reagiere darauf mit sinkenden Schätzungen für Continental und die Ex-Tochter Vitesco. Viele Unternehmen gingen in ihren Ausblicken von einer deutlichen Entspannung der Situation aus. Zu den besonders Zurückhaltenden gehöre dabei aber der Konkurrent Valeo./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.