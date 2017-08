Goldman senkt Ziel für Continental AG auf 232 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental von 235 auf 232 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Ein stärkerer Gegenwind von der Rohstoffseite als zunächst gedacht sei der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Dienstag veröffentlichten Studie./ajx/gl Datum der Analyse: 22.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.