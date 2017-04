Goldman senkt Ziel für Carrefour auf 21,60 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carrefour vor der Bekanntgabe von Umsatzzahlen für das erste Quartal von 22,00 auf 21,60 Euro gesenkt.Die Einstufung blieb auf "Neutral". Beim französischen Handelskonzern rechne er mit einem Anstieg der Erlöse um 6,6 Prozent im Jahresvergleich auf 21,4 Milliarden Euro, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das Umsatzwachstum im Heimatmarkt Frankreich dürfte 2,9 Prozent betragen./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.