Goldman senkt Ziel für BP auf 460 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 500 auf 460 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.2017 dürfte für die großen europäischen Ölkonzerne ein sehr gutes Jahr werden, wenngleich sich Wolken am Horizont zeigten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Branchenstudie vom Dienstag. Das neue BP-Kursziel geht auf gekürzte Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2019 zurück./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.