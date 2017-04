Goldman senkt Ziel für BASF auf 82 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 83 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Chemiekonzern habe auf bereinigter Basis beim operativen Ergebnis (Ebit) und beim Gewinn je Aktie positiv überrascht, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Freitag. Allerdings habe das Unternehmen an seinen Ziele festgehalten und bleibe damit deutlich unter den Markterwartungen./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.