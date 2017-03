Goldman senkt Ziel für Air Liquide auf 95 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach Jahreszahlen von 99,10 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Der Industriegasekonzern sei solide gewachsen, was aber bereits im Aktienkurs eingepreist sei, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Mittwoch. Für die Jahre 2017 bis 2019 reduzierte sie ihre Gewinnprognosen (Ebit) um bis zu 3,4 Prozent./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.