Goldman senkt Zalando auf 'Neutral' und Ziel auf 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Zalando von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 43 Euro gesenkt.Er habe seine operativen Ergebnismargen (Ebit) sowie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für die Jahre bis 2020 gesenkt und trage damit den in diesem Zeitraum geplanten Investitionen des Online-Modehändlers Rechnung, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Aktie seit seiner erstmaligen Kaufempfehlung im November 2014 stark gestiegen./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.