Goldman senkt Wal-Mart auf 'Neutral' - Ziel 100 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Wal-Mart nach einem starken Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 100 US-Dollar angehoben.Der Fortschritt bei den Gewinnen des Handelsriesen bei gleichzeitigen Investitionen in sein Geschäft habe der Markt anerkannt, schrieb Analyst Matthew Fassler in einer am Montag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Umfeld für den Einzelhandel habe sich Wal-Mart zu einem Gewinner gewandelt./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.