Goldman senkt Siemens Gamesa auf 'Neutral' - Ziel 10,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gamesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Gamesa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 10,50 Euro gesenkt.Eine vorübergehende, aber deutliche Abkühlung der indischen und deutschen Windturbinenmärkte dürfte Margen und Gewinne der Hersteller im Jahr 2018 deutlich belasten, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Jahr 2019 sollte sich sie Lage dann wieder verbessern, da der indische Markt sich erholen und die Nachfrage aus anderen Regionen sich beschleunigen sollte. Langfristig sollte Siemens-Gamesa aber vom Trend hin zur Windenergie profitieren./mis/bek Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.