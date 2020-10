Goldman senkt Saint-Gobain auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Saint-Gobain von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 38 auf 39 Euro angehoben.Das Marktumfeld dürfte im dritten Quartal vorteilhaft für die europäischen Baustoffkonzerne gewesen sein, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen für die Geschäftsentwicklung des Sektors im Gesamtjahr 2020 lägen deutlich über den Konsensschätzungen. Das neue Anlagevotum für die Saint-Gobain-Aktie begründete der Experte mit ihrem im Branchenvergleich geringer gewordenen Aufwärtspotenzial./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.