Goldman senkt Prosus-Ziel auf 93,10 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 103,10 auf 93,10 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang passte ihr Bewertungsmodell für den Tech-Investor an die jüngsten Zahlen der Kernbeteiligung Tencent an. Ein Unsicherheitsfaktor sei damit nun weggefallen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Chancenprofil der Aktie sei angesichts mehrerer Kurstreiber vielversprechend./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 21:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.