Goldman senkt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 21,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.Das Kursziel ließ Analyst Mohammed Moawalla in seiner Branchenstudie zu europäischen Technologiewerten vom Donnerstag auf 21,30 Euro. An seiner generell positiven Einschätzung des Halbleiterkonzerns habe sich allerdings nichts geändert./ag/ck Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.