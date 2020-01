Goldman senkt Ericsson-Ziel auf 110 Kronen - Conviction Buy List

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ericsson von 113 auf 110 schwedische Kronen gesenkt, die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Im vierten Quartal habe der Gewinn ohne Sonderbelastungen ungefähr den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Netzwerkausrüster profitiere von dem Trend hin zum Mobilfunkstandard 5G und sei auf dem Weg, das Gewinnziel für 2020 zu erreichen. Das Kursziel sinke, da der Bewertungszeitraum in die Zukunft verschoben wurde./ssc/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.