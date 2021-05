Goldman senkt Dow Inc auf 'Neutral' und Ziel auf 64 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Dow Inc von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 69 auf 64 US-Dollar gesenkt.In der US-Chemiebranche erreichten die Margen einiger Grundstoff-Hersteller wie Dow Inc im aktuellen Konjunkturzyklus bereits ihren Höhepunkt, schrieb Analyst Robert Koort in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts. Insofern bevorzugt der Experte nun Anbieter von Zwischenprodukten sowie Spezialchemie-Unternehmen, die bei einer lang anhaltenden wirtschaftlichen Erholung ein nachhaltiges Gewinnwachstum erwirtschaften können./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 04:15 / CDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.