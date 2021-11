Goldman senkt Continental AG auf 'Sell' und Ziel auf 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 113 auf 100 Euro gesenkt. Analyst George Galliers schraubte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer und Reifenhersteller für die Jahre bis 2023 nach unten. Er verwies auf höhere Kosten für Fracht und Halbleiter. Die Marge dürfte im laufenden Jahr zwar knapp über der Zielspanne liegen, doch die Markterwartungen lägen bereits höher. 2022 rechnet Galliers mit einer bescheideneren Margenerholung als der Markt. Insbesondere im Zuliefergeschäft liege hier noch ein weiter Weg vor dem Unternehmen. Die Verkaufsempfehlung begründet Galliers mit dem geringen Kurspotenzial verglichen mit der Branche./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 00:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.