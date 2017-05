Goldman senkt Barclays auf 'Sell' und Ziel auf 180 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Barclays von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 180 Pence gesenkt.Im ersten Quartal habe sich die Kapitallücke der Bank im Vergleich mit den britischen und den europäischen Investmentbanken deutlich vergrößert, monierte Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Diese Lücke zu schließen sei kostenintensiv und trübe die Dividenden- und Gewinnaussichten./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.