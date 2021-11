Goldman nimmt Unicredit wieder auf - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Unicredit bei einem Kursziel von 18,10 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Jean-Francois Neuez setzte sie in einer am Freitag vorliegenden Studie zudem auf die "Conviction Buy List" des Hauses. Die Pandemie habe es für die Italiener etwas verzögert, die Früchte ihres tiefgreifenden Konzernumbaus zu ernten, schrieb der Experte. Nun verfügten sie wegen ihres vorsichtigen Vorgehens über immenses Überschusskapital. Auf aktuellem Bewertungsniveau könne die Bank in den kommenden Jahren Ausschüttungen zwischen 65 und 80 Prozent ihres Marktwertes vornehmen. Es winke damit die höchste Anlegerrendite unter den von ihm beobachteten Geldhäusern./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.