Goldman nimmt Philips mit 'Conviction Buy' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Philips-Aktie mit "Conviction Buy" und einem Kursziel von 37 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Die derzeitige Bewertung des Elektrokonzerns spiegele das erhebliche Potenzial der Medizintechniksparte für steigende operative Gewinne (Ebit) und Barmittel (Free Cashflow) nicht angemessen wider, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Montag./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.