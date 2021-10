Goldman nimmt Nike mit 'Buy' wieder auf - Ziel 172 Dollar

Finanztrends Video zu Nike B



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nike mit "Buy" und einem Kursziel von 172 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen.Analystin Kate McShane begründete ihr Anlagevotum unter anderem mit der hohen Liquidität des Sportartikelkonzerns, die zusätzliche Investitionen und Kapitalrückflüsse an die Aktionäre ermöglichen sollte. Die Aktie berge weiteres Aufwärtspotenzial, insbesondere nach dem jüngsten Kursrückgang, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 00:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.