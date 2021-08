Goldman nimmt Just Eat Takeaway.com mit 'Buy' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Just Eat Takeaway bei einem Kursziel von 11100 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen.Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen und die klare Nummer eins in den meisten großen europäischen Märkten, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die vorhandenen Risiken im Aktienkurs bereits mehr als eingepreist./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 21:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.